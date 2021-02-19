مانشستر سيتي ينفي وجود أي تواصل مع ميسي

لندن – نفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وجود اتصالات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لضمه للفريق وذلك على الرغم من تبقي شهور قليلة على انتهاء عقد اللاعب مع ناديه، برشلونة.

وأكد متحدث باسم النادي في تصريحات لشبكة قنوات (سكاي سبورتس) أنه لم يكن هناك أي تواصل أو عروض تم تقديمها للنجم الأرجنتيني سواء في الصيف الماضي أو حاليا.

وكان ميسي (33 عاما)، الذي قضى مسيرته بأكملها بين جدران الفريق الكتالوني، قد طلب الرحيل عن الفريق في الصيف الماضي ولكنه في النهاية أعلن أنه سيبقى ضمن صفوفه على الأقل هذا الموسم.

ووفقا لبعض الشائعات المنتشرة، فإن السيتيزنز هو المكان الأمثل لانضمام النجم الأرجنتيني الذي سيجتمع فيه مجددا بمدربه الأسبق بيب جوارديولا، والذي حصد معه لقبين بدوري أبطال أوروبا. – (إفي)