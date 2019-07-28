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مانشستر سيتي ينهي جولته الآسيوية بالفوز على يوكوهاما

منذ ساعتين

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يوكوهاما (اليابان) – اختتم مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جولته الآسيوية الصيفية بفوزه الودي السبت على مضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 3-1، أمام قرابة 65 ألف متفرج، على ملعب “نيسان” خارج العاصمة طوكيو.

ولعب البرتغالي برناردو سيلفا تمريرة للبلجيكي كيفن دي بروين، الذي أطلق تسديدة يسارية قوية مفتتحا التسجيل للسيتي عند الدقيقة 18، قبل أن يُفاجئ كيتا إندو لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة 23، ثم قدم دي بروين تمريرة هدف استعادة التقدم للنجم الدولي رحيم سترلينغ في الدقيقة 40.

وبعد شوط أول سريع، جاء الثاني بطيئا مع القليل من الفرص للطرفين، نجح البديل لوكاس نيمتشا (20 عاما) بتسجيل الهدف الثالث للسيتي بعد تمريرة من الاسباني اليافع أدريان برنابي (18 عاما) في اللحظات الاخيرة.

ويخوض سيتي مباراة درع المجتمع ضد ليفربول الاحد المقبل على ملعب “ويمبلي”، ثم يستهل حملة الدفاع عن لقبه في البريميرليغ بعدها بأسبوع. (أ ف ب)

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