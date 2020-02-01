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مانشستر سيتي يُعير أنخيلينو إلى لايبزيغ حتى نهاية الموسم

منذ ساعتين

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مدن – أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إعارة مدافعه الإسباني خوسيه أنخيل إسموريس ‘أنخيلينيو’ لنادي لايبزيج، متصدر الدوري الألماني، حتى نهاية الموسم الجاري.

وعاد الظهير الأيسر لإنجلترا الصيف الماضي بعدما فعّل “السيتيزينز” بند إعادة شراء اللاعب بعدما قدم موسما جيدا مع فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي، ووقّع عقدا حتى عام 2023. ولكن بسبب خيارات مشاركته الضعيفة مع الفريق اضطُر أنخيلينو للبحث عن الرحيل مجددا ولكن هذه المرة للبوندسليغا.

وخلال الموسم الجاري، شارك اللاعب مع المان سيتي في 12 مباراة بواقع 6 لقاءات في الدوري (4 منهم كأساسي) و3 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة و2 في كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراة بدوري الأبطال، بمجموع 892 دقيقة لم يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أية أهداف.

وسيزامل أنخيلينو في نادي لايبزيج مواطنه وزميله في منتخب إسبانيا (تحت 21 عاما) داني أولمو، الذي انضم للفريق الألماني خلال سوق الانتقالات الشتوية أيضا قادما من فريق دينامو زغرب. (إفي)

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