مانشستر سيتي يُعير أنخيلينو إلى لايبزيغ حتى نهاية الموسم

مدن – أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إعارة مدافعه الإسباني خوسيه أنخيل إسموريس ‘أنخيلينيو’ لنادي لايبزيج، متصدر الدوري الألماني، حتى نهاية الموسم الجاري.

وعاد الظهير الأيسر لإنجلترا الصيف الماضي بعدما فعّل “السيتيزينز” بند إعادة شراء اللاعب بعدما قدم موسما جيدا مع فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي، ووقّع عقدا حتى عام 2023. ولكن بسبب خيارات مشاركته الضعيفة مع الفريق اضطُر أنخيلينو للبحث عن الرحيل مجددا ولكن هذه المرة للبوندسليغا.

