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مانشستر سيتي يُعير حارسه موريتش إلى صفوف نوتنجهام

منذ ساعة واحدة

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لندن – أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إعارة حارس مرماه الدولي الكوسوفي أرو موريتش إلى صفوف نوتنجهام فورست لموسم واحد، بهدف المشاركة في المزيد من المباريات، على أن يعود في الموسم التالي للمنافسة على مركز حراسة المرمى مع البرازيلي إيدرسون.

وكان موريتش قد قضى الجانب الأكبر من الموسم الماضي كبديل لإيدرسون بعد إصابة التشيلي كلاوديو برافو، كما وقّع الحارس الكوسوفي على تمديد لعقده مع “السيتيزنس” لـ 3 أعوام أخرى، لينتهي في العام 2024.

وصرح اللاعب لموقع النادي : “تجديد عقدي مع مانشستر سيتي لـ 3 أعوام أخرى أمر رائع وشرف بالنسبة لي، أود أن أكون لاعبا أفضل مع بيب غوارديولا واتعلم من الأفضل في مركزي مثل إيدرسون وكلاوديو برافو”.

وختم حديثه بالقول: “اللاعبون في الفريق والجماهير جعلوني أشعر بالسعادة وكوني جزءا من هذا النادي، وإعارتي لنوتنجهام فورست سيمنحني الفرصة للحصول على مزيد من الخبرات في الفريق الأول وأنتظر هذا التحدي بشغف”. (إفي)

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