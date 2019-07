مانشستر سيتي يُعير حارسه موريتش إلى صفوف نوتنجهام

لندن – أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إعارة حارس مرماه الدولي الكوسوفي أرو موريتش إلى صفوف نوتنجهام فورست لموسم واحد، بهدف المشاركة في المزيد من المباريات، على أن يعود في الموسم التالي للمنافسة على مركز حراسة المرمى مع البرازيلي إيدرسون.

وكان موريتش قد قضى الجانب الأكبر من الموسم الماضي كبديل لإيدرسون بعد إصابة التشيلي كلاوديو برافو، كما وقّع الحارس الكوسوفي على تمديد لعقده مع “السيتيزنس” لـ 3 أعوام أخرى، لينتهي في العام 2024.

