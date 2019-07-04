مانشستر سيتي يُفعّل خيار إعادة شراء انخيلينيو

عمان – الغد – فعّلت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي خيار إعادة شراء اللاعب الإسباني خوسيه مانويل إسموريس “أنخيلينيو” ، وذلك بعد الموسم الجيد الذي قدمه مع آيندهوفن الهولندي مؤخراً.

ووفقاً لتقارير صحفية متعددة ، فإن أنخيلينيو سيعود إلى ملعب “الإتحاد” في عقد يمتد لـ 4 مواسم ، حتى 30 حزيران (يونيو) للعام 2023.

ونشأ “أنخيلينيو” في قطاع الناشئين مع ديبورتيفو لاكورونيا ، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي وعمره (16 عاماً) وخاض مباراته الأولى مع الفريق بعد إعارة أولى إلى نيويورك سيتي في 30 كانون ثاني (يناير) 2015 ببطولة كأس الإتحاد ، وللمساهمة في تطويره كلاعب قرر النادي إعارته إلى جيرونا ثم ناك بريدا وأخيراً لآيندهوفن ، الذي صقل موهبته ووصل فيه لأفضل مستوياته الفنية والبدنية.

وشارك اللاعب في 42 مباراة مع آيندهوفن ، وصنع 11 هدفا وسجل هدفا واحدا.