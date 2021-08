مانشستر يضم جاك غريليتش في أغلى صفقة قيمتها 139 مليون دولار- فيديو

مانشستر (المملكة المتحدة) – أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الخميس تعاقده مع نجم مواطنه أستون فيلا 117 مليون يورو) في صفقة قياسية قدرتها وسائل الاعلام بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار، 117 مليون يورو).

وأوضح مانشستر سيتي أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي سيرخيو أغويرو المنتقل إلى برشلونة.

HE'S HERE!

We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.

Welcome to City, Jack! 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021