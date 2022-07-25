مانشستر يونايتد: رونالدو ليس للبيع

عاد نادي ​مانشستر يونايتد​ الى قراره السابق من خلال تمسكه بنجمه البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ ليؤكد أنه ليس معروضا للبيع بعد ات اعرب اكثر من نادي عن رغبته في الخروج من الاولد ترافورد، حيث لفتت التقارير الى ان اليونايتد مستعد لإرضاء البرتغالي لضمان قدرته على اللعب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بتقديم مقترح جديد له، حيث يرغب اليونايتد بالابقاء على رونالدو في قلعة أولد ترافورد، وهو سيسمح للاعب بالانتقال الى نادي يشارك في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم على ان يعود بعدها الى الفريق الانكليزي.

المصدر (السبورت)