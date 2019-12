مانشستر يونايتد “فصل مغلق” لمورينيو مع عودته الى “مسرح الأحلام”

لندن – أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن الوقت الذي أمضاه مع مانشستر يونايتد أصبح “فصلا مغلقا” من مسيرته، وكل ما يهمه هو قيادة فريقه الجديد توتنهام هوتسبر للفوز الأربعاء في المرحلة 15 من الدوري الإنجليزي، في أول زيارة له الى ملعب “أولد ترافورد” منذ إقالته من منصبه أواخر العام الماضي.

وقال مورينيو الذي فاز بمبارياته الثلاث الأولى مع توتنهام بعد أن خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الإشراف على النادي اللندني: “إنه فصل مغلق بالنسبة لي. تركت النادي، وأخذت الوقت الكافي لاستيعاب ما حصل. أخذت وقتي من أجل الاستعداد للتحدي التالي”.

وشدد: “بصراحة، يونايتد بالنسبة لي أصبح في كتاب تجاربي، أصبح في كتاب تاريخي”، حيث يُعاني مانشستر يونايتد الأمرين بقيادة خليفة مورينيو النروجي أولي غونار سولسكاير، لكنه يدخل مباراة الأربعاء وهو على بعد نقطتين فقط من توتنهام الخامس.

