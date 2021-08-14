مانشستر يونايتد يؤكد تعاقده مع فاران

لندن – أكد مانشستر يونايتد اليوم السبت تعاقده مع اللاعب رافائيل فاران بعدما كان قد أعلن في 27 يوليو/تموز الماضي التوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم المدافع الفرنسي للمواسم الأربعة القادمة.

ومع ذلك، لم يسجل مان يونايتد اللاعب في البريميير ليج حتى الآن لأنه كان ينتظر الامتثال لفترة الحجر الصحي الإلزامية لدخول المملكة المتحدة بسبب الجائحة، ولا زال ينتظر الحصول على تأشيرته للإقامة في هذا البلد.

ومنع هذا التأخير اللاعب البالغ 28 عاما من اللعب مع الفريق اليوم في مواجهة ليدز يونايتد في انطلاقة موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فاران في بيان، إن “مانشستر يونايتد هو أحد أكثر الأندية شهرة في عالم كرة القدم ولم أستطع رفض فرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

من جانبه، أعلن مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير أنه “مسرور للغاية” لوجود “أحد أفضل المدافعين في العالم على مدار السنوات العشر الماضية”.

وأبرز أنه بعد “الفوز بكل شيء” مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، ما زال فاران “عازما على تحقيق مزيد من النجاحات”.– (إفي)