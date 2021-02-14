مانشستر يونايتد يتابع هدر النقاط بتعادل مخيب

لندن – اكتفى مانشستر يونايتد وصيف “جاره” سيتي الذي يتصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادل مخيب للآمال أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون وصيف متذيل الترتيب 1-1 قبل مواجهته الخميس أمام ريال سوسييداد الإسباني في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، وذلك ضمن منافسات المرحلة 24 أمس الأحد.

سجل لأصحاب الارض الوافد الجديد مهاجمه السنغالي مباي ديان (2)، فيما أدرك التعادل البرتغالي برونو فرنانديز ليونايتد (44).

وهو التعادل الثاني تواليا ليونايتد في الدوري بعد تعثره على أرضه أمام إيفرتون 3-3 في المرحلة السابقة.

وقدّم وست بروميتش خدمة لسيتي الفائز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت والذي يملك مباراة مؤجلة، ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط (53 مقابل 46)، فيما بات فريق “الشياطين الحمر” تحت تهديد ليستر سيتي اذ تساوى معه نقاطا بعد فوز الأخير على حامل اللقب ليفربول 3-1 في اليوم ذاته.

وفشل يونايتد في تكرار فوزه على وست بروميتش في المباراة الأخيرة التي جمعتهما على أرضه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وانتهت بفوز “مان يونايتد” بهدف نظيف سجله فرنانديز.

وحافظ فريق “الشياطين الحمر” على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ 19 الأخيرة في الدوري خارج أرضه (فاز في 13 وتعادل في 6)، اذ تعود الخسارة الأخيرة أمام ليفربول في كانون الثاني (يناير) العام 2020.

وكان يونايتد يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لمواجهة مضيفه سوسييداد في ذهاب الدور الـ32 من “يوروبا ليغ” على ملعب “أليانز ستاديوم” الخاص بيوفنتوس الإيطالي في تورينو، وذلك بسبب منع القادمين من إنجلترا دخول إسبانيا تطبيقا للقيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

على ملعب وست بروميتش، باغت أصحاب الأرض الضيوف بهدف سريع، وتحديدا في الدقيقة الثانية حيث غالط الوافد حديثا من غلطة سراي التركي المهاجم ديان حارس المرمى الاسباني دافيد دي خيا مستفيدا من تمريرة عرضية من كونور غالاغر ليسجل برأسه هدف التقدم.

وهو أسرع هدف يدك شباك “الشياطين الحمر” منذ كانون الثاني (يناير) 2018 أمام توتنهام هوتسبر.

وكاد أنتوني مارسيال يسجل هدف التعادل بعد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد لمسها المهاجم الفرنسي وأبعدها المدافع (23).

وبتسديدة رائعة “على الطاير” من القدم اليسرى للبرتغالي فرنانديش اثر عرضية في المنطقة من لوك شوو أدرك “الشياطين الحمر” التعادل (44)، وهو الهدف 14 للبرتغالي هذا الموسم في الدوري.

بدأ الشوط الثاني على وقع استحواذ الضيوف على الكرة، وسرعان ما اعتقد يونايتد انه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد خطأ على القائد هاري ماغواير، إلا ان الحكم عاد عن قرار صافرة ركلة الجزاء بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد “في ايه آر”.

وتابع يونايتد ضغطه، فحصل على فرصتين وقف للأولى الحارس سامويل جونستون سدا منيعا بتصديه بقدمه للكرة، قبل أن ينوب عنه البديل المدافع دارنل فورلونغ وينقذ بقدمه أيضاً أمام خط المرمى تسديدة من الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (70).

وأبقى دي خيا على آمال فريقه بعدما وقف على دفعتين بمواجهة المنفرد ديان الذي تخلص من ماغواير وسدد ثم أكمل كرته برأسية، كان لهما الاسباني بالمرصاد (78).

وفي الدقائق القاتلة وقف القائم في وجه تسديدة من ماغواير (90+6) وحرم يونايتد من نقطتين ثمينتين لصراعه على اللقب.

وقال مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير، في تصريحات عقب المباراة لشبكة “سكاي سبورتس”: “هذا أمر كنا نعرف إمكانية حدوثه قبل ضربة البداية، كنا نعرف أنهم سيضعونا تحت الضغط، أرسلوا عرضية ولاعبهم أنهاها بصورة جيدة (لقطة هدف وست بروميتش)”.

وأضاف: “كمهاجم سابق، يمكنني القول إن الكرة (هدف وست بروميتش) مخالفة، وفي مباراة أخيرة، ارتقى هاري (ماغواير) أعلى من المدافع ولم يحتسب الهدف”.

وتابع: “سجلنا هدفًا بعد وضع الضغط عليهم، ووصلنا كثيرًا من خلال الطرفين، ولكن لم نجد اللاعب للتسجيل، يجب علينا اللعب بصورة أفضل، خصوصا أننا عانينا من بداية صعبة، كان أمامنا 90 دقيقة للتعويض، ولكن لم نظهر الزخم إلا في آخر الشوط الأول. قلت إنه لا يجب الحديث عنا في سباق التتويج باللقب، تواجدنا في المركز الحالي هو مكافأة للاعبين، ولكن لن نسمح لهم (مانشستر ستي) بالهروب به (اللقب)، سنقابلهم قريبا، ولن نستسلم مبكرا”.

وكان ساوثمبتون خسر أمام ولفرهامبتون 1-2 في وقت سابق أمس. -(أ ف ب)