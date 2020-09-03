مانشستر يونايتد يتعاقد مع الهولندي فان دي بيك من أياكس

لندن – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء تعاقده مع لاعب وسط فريق أياكس أمستردام دوني فان دي بيك مقابل 39 مليون يورو عدا عن الاضافات.

وأصبح اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 23 عاما أول تعاقد لفريق النروجي اولي غونار سولسكاير في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة قد ترتفع لتصل إلى 44 مليون يورو.

ووقع فان دي بيك الذي لعب دورا هاما في تأهيل أياكس الى الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا في نسخة 2018-2019 عقدا لمدة خمسة أعوام مع الشياطين الحمر مع خيار التجديد لموسم اضافي.

وقال فان دي بيك “لا أستطيع أن أشرح كم هي فرصة رائعة الانضمام إلى ناد له تاريخ رائع”.

واضاف “أود أن أشكر الجميع في أياكس. لقد نشأت هناك وسيكون لدي دائما رابطة خاصة مع النادي. أنا الآن على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي وتقديم أداء على أعلى مستوى وليس هناك مستوى أعلى من مانشستر يونايتد”.

Hey @ManUtd, Give him the stage at the Theatre of Dreams. ✨#DreamLikeDonny — AFC Ajax (@AFCAjax) September 3, 2020

وواصل “بعد أن تحدثت مع المدرب حول رؤيته للفريق، فإن الاتجاه الذي يسير فيه النادي مثير للغاية ولا أستطيع الانتظار لأكون جزءا منه”.

واعتبر سولسكيار أن لاعبه الجديد “يتمتع بكل الصفات الفنية اللازمة للفريق ولديه الشخصية المطلوبة للنجاح في مانشستر يونايتد”.

وأوضح أن “قدرته على رؤية الملعب وتوقيت تحركاته وقراءة اللعبة سوف تكمل حقا الصفات التي لدينا في خط الوسط ووصوله يعزز حقا المواهب التي لدينا في هذا المركز”.

من جانبه، تمنى مدير شؤون كرة القدم في نادي أياكس مارك أوفورمارس لفان دي بيك التوفيق في أولد ترافورد، وقال “إنه انتقال رائع بالنسبة لدوني وهو انتقال يستحقه. كما أنها نقطة إيجابية لأكاديمية أياكس للشباب، حيث بدأ اللعب منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره”.

ولفت لاعب برشلونة الإسباني وأرسنال الإنكليزي السابق إلى أنه “في الصيف الماضي كان هناك الكثير من الاهتمام به (فان دي بيك)، لكن لحسن الحظ، تمكنا من الاحتفاظ به في أياكس لعام آخر”. (أ ف ب)