مانشستر يونايتد يتقدم بشكوى ضد صحيفة بريطانية – فيديو

مانشستر (انجلترا) – تقدم نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكوى رسمية ضد صحيفة ذا صن البريطانية قائلا إنها علمت مسبقا عن الهجوم على منزل الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد ولم تبلغ السلطات المختصة بذلك.

So The Sun have admitted that they received a “tip off” that something was going to happen at Ed Woodward’s house – which he or any of his family happened to not be at on a weekday. Stinks of a PR attempt gone horribly, horribly wrong. Club is a mess. https://t.co/hOaRthAlsL — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) February 7, 2020

وأظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص تجمعوا خارج منزل وودوارد في 28 كانون الثاني الماضي (يناير) بينما كانوا يطلقون تهديدات ضد المسؤول ويلقون الأعلام الحمراء عبر البوابة في الوقت الذي لم يتواجد فيه وودوارد (48 عاما) أو أي من أفراد أسرته في المنزل.

وتقدم يونايتد بشكوى رسمية بحق تغطية صحيفة ذا صن إلى منظمة مراقبة مستوى الأداء الصحفي المستقلة.

Manchester United have made a formal complaint to the Independent Press Standards Organisation (IPSO) over The Sun newspaper's coverage of the attack on the house of executive vice-chairman Ed Woodward. pic.twitter.com/7w6tvmjS9Y — Manutd special🔴 (@EbukaAmanze) February 8, 2020

وقال يونايتد في بيان ”يعتقد النادي أن صحيفة ذا صن علمت مسبقا بالهجوم.. قبل وقوعه في ظل حضور أحد صحفييها في المكان وقت الهجوم كما أن نوعية الصور المرافقة للقصة تكشف عن وجود مصور للصحيفة أيضا“.

وأضاف البيان أن الصحفي لم يقم بواجبه المتمثل في ضرورة الإبلاغ عن الهجوم ومنع وقوع جريمة وتجنب أي خسائر ”لكن وجوده شجع المهاجمين وشكل مكافأة لهم ونحن نعتقد أن هذا وبكل وضوح يخالف ميثاق الشرف للمحررين الخاص بمنظمة مراقبة مستوى الأداء الصحفي المستقلة وميثاق الشرف الصحفي أيضا“.

وقال متحدث باسم الصحيفة ”تدين ذا صن بصورة قاطعة الهجوم الذي تعرض له منزل وودوارد وسيسعدها التعاون وبصورة كاملة مع أي تحقيقات تجريها الشرطة… لكن ذا صن مثل أي صحيفة أخرى تحتفظ بحقها في عدم الإبلاغ (عن أي معلومات).

”وبعد تلقي أنباء عن تنظيم احتجاج حضر مراسل للصحفية. وبكل دقة نقلت ذا صن الأحداث التي وقعت هناك. لم يعلم مراسلنا مطلقا في أي وقت ما الذي سيحدث كما أنه لم يحرض أو يشجع على أي أفعال جنائية. وأوضحت القصة بكل جلاء إن النشاط كان جنائيا وغير مقبول.

”الصحيفة تلتزم تماما بميثاق شرف المحررين الخاص بالمنظمة وسترد على الشكوى“.– (رويترز)