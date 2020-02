مانشستر يونايتد يتقدم بشكوى ضد صحيفة بريطانية – فيديو

مانشستر (انجلترا) – تقدم نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكوى رسمية ضد صحيفة ذا صن البريطانية قائلا إنها علمت مسبقا عن الهجوم على منزل الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد ولم تبلغ السلطات المختصة بذلك.

So The Sun have admitted that they received a “tip off” that something was going to happen at Ed Woodward’s house – which he or any of his family happened to not be at on a weekday. Stinks of a PR attempt gone horribly, horribly wrong. Club is a mess. https://t.co/hOaRthAlsL

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) February 7, 2020