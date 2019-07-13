مانشستر يونايتد يرفع سعر بوغبا لـ180 مليون

لندن- تسبب وكيل أعمال لاعب مانشستر يونايتد، بول بوغبا في إثارة غضب إدارة النادي الإنجليزي، الأمر الذي دفعها لرفع سعر جديد لاعب الوسط الفرنسي إلى 180 مليون جنيه إسترليني.

واعترف بوغبا أنه يرغب في خوض خوض تحدي جديد في مسيرته، وأكد ذلك وكيل أعماله مينو رايولا، مشيراً إلى أن مانشستر يونايتد يعرف جيداً رغبة اللاعب في الرحيل.

وعاد رايولا مرة أخرى لينتقد تصرف إدارة مانشستر يونايتد تجاه اللاعب، ومحاولتها لعرقلة العروض المقدمة، ما أثار غضب واستياء مسؤولي النادي الإنجليزي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد قررت رفع سعر بيع بوغبا إلى 180 مليون جنيه إسترليني، بدلاً من 150، كرد فعل على تصريحات رايولا.-(24ae)