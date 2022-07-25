مانشستر يونايتد يسعى لضم دومفريس من إنتر ميلان

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب الدولي الهولندي، دينزيل دومفريس، من نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الصيف الحالي.

ويعمل نادي مانشستر يونايتد على تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة من أجل العودة مرة أحرى لمنصة التتويجات.

ووفقًا لصحيفة “مانشستر إيفننج نيوز”، فإن النادي الإنجليزي يفكر بشدة في التعاقد مع دومفريس بأوامر من مدرب الفريق إريك تين هاج.

الصحيفة قالت أن المدرب الهولندي يعمل على ضم اللاعب من أجل تقوية الجبهة اليمنى في ظل وجود البرتغالي، ديوجو دالوت، فقط كظهير أيمن.

وأكدت الصحيفة أن اليونايتد يسعى لاستغلال رغبة النيراتزوري في بيع ظهيره الأيمن من أجل تجنب عقوبات اللعب المالي النظيف بسبب الأزمة المالية في النادي.

حيث كشفت الصحيفة أن إنتر قد اضطر بالفعل لوضع لاعبه للبيع مقابل 34 مليون جنيه إسترليني من أجل الاستفادة منه ماديًا.

الجدير بالذكر، أن دومفريس قد انتقل لإنتر ميلان في الصيف الماضي قادمًا من نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي في صفقة انتقال نهائي لمدة 4 سنوات.