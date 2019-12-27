مانشستر يونايتد يضع شرطين لانتقال بوغبا لريال مدريد

مانشستر – أفادت تقارير صحفية رياضية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي سيطلب من ريال مدريد، دفع مبلغ مالي كبير، إضافة إلى التنازل عن أحد لاعبيه، مقابل السماح بانتقال الفرنسي بول بوغبا للنادي “الملكي”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية، فإن يونايتد سيشترط على الملكي أن يتخلى عن فينيسيوس جينيور، فضلا عن دفع 85 مليون جنيه إسترليني، إذا أراد الحصول على خدمات بوغبا.

وكان بوغبا قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن الفريق الإنجليزي، خلال انتقالات الصيف الماضي، لكن “الشياطين الحمر” كان حريصا على بقائه.

ومن المحتمل أن يعاود بوغبا طلب المغادرة، حينما تفتح سوق الانتقالات الشتوية حتى ينضم إلى الريال.

وكان فينيسيوس قد بدأ مسيرته الاحترافية في الكرة مع فريق فلامنغو البرازيلي قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو، وهو ما جعل منه أغلى لاعب في فئة اللاعبين الأقل سنا من 19 عاما.

ولم يوفق اللاعب البرازيلي كثيرا بعد مغادرة النادي البرازيلي، ولم يسجل سوى مرتين فقط، خلال الموسم الحالي، الأمر الذي جعل مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يفكر في الاستغناء عنه.

وفي حال لم يستغن ريال مدريد عن عن فينيسيوس، فإن “الملكي” سيكون مطالبا بأن يدفع 160 مليون جنيه إسترليني مقابل إتمام الصفقة.-سكاي نيوز