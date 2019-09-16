مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دي خيا حتى 2023 – فيديو

لندن – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الإثنين أن حارس مرماه الدولي الإسباني دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى العام 2023.
This is his home.@D_DeGea #MUFC pic.twitter.com/IkAs23iSOK
— Manchester United (@ManUtd) September 16, 2019
وأفاد النادي في بيان أن “دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2023 على الأقل. ثمة خيار لتمديد (العقد) لعام إضافي”.
✍️ @D_DeGea is here to stay! #MUFC #DaveSaves 👐
— Manchester United (@ManUtd) September 16, 2019
ونقل عن دي خيا قوله “تمضية ثمانية أعوام في هذا النادي العظيم كانت امتيازا، وفرصة متابعة مسيرتي في مانشستر يونايتد هي شرف حقيقي”. -(أ ف ب)