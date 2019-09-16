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مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دي خيا حتى 2023 – فيديو

منذ 26 دقيقة

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لندن – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الإثنين أن حارس مرماه الدولي الإسباني دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى العام 2023.

وأفاد النادي في بيان أن “دافيد دي خيا وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2023 على الأقل. ثمة خيار لتمديد (العقد) لعام إضافي”.

ونقل عن دي خيا قوله “تمضية ثمانية أعوام في هذا النادي العظيم كانت امتيازا، وفرصة متابعة مسيرتي في مانشستر يونايتد هي شرف حقيقي”. -(أ ف ب)

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