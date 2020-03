مانشستر يونايتد يعوض مشجعيه بسبب كورونا

لندن – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أنه سيرد لمشجعيه حاملي البطاقات الموسمية مبلغا ماليا إذا ما لعب مبارياته المتبقية في البطولة المحلية على أرضه هذا الموسم وراء أبواب موصدة، أو في حال انهائها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومدد مسؤولو كرة القدم الانكليزية تعليق المباريات المحلية حتى 30 نيسان/أبريل المقبل، بعد اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري الممتاز “بريميرليغ” والدوري الانكليزي “إي أف أل” الخميس الماضي. لكن من المتوقع أن يؤدي اجتماع لأندية الدوري الممتاز الأسبوع المقبل إلى تمديد هذا الموعد.

وسيكون يونايتد أحد أكثر الأندية تضررا في حال عدم استكمال موسم 2019-2020، كونه كان يحتل المركز الخامس قبيل التعليق، ولا يزال يشارك في المراحل الأخيرة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وكأس إنجلترا.

