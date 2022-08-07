مانشستر يونايتد يفتتح الموسم بالسقوط أمام برايتون

صعق برايتون مضيفه مانشستر يونايتد، بالتغلب عليه بنتيجة (2-1)، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم (2022- 2023).

وسجل ثنائية برايتون باسكال جروس في الدقيقتين (30 و39)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد أليكسيس ماك أليستر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (68).

بدأ برايتون المباراة بقوة، بعدما استغل تروسارد خطأ من دالوت في الدقيقة الأولى، ليفتك الكرة ويسدد كرة من داخل المنطقة مرت إلى جوار القائم.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة السادسة، بعدما تمهدت الكرة أمام فيرنانديز الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بغرابة أعلى العارضة.

وعاد برايتون للظهور من جديد في الدقيقة 20، بعدما ارتقى ويلبيك لعرضية مسددا رأسية مرت بعيدا عن المرمى.

ومن هجمة سريعة لليونايتد، مرر فيرنانديز الكرة لإريسكن داخل المنطقة في الدقيقة 24، ليسدد الدنماركي كرة ضعيفة أمسك بها سانشيز بسهولة.

وفي الدقيقة 29، ارتقى دانك لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.

وافتتح برايتون التسجيل في الدقيقة 30، بعدما أرسل ويلبيك عرضية أرضية داخل المنطقة، تابعها جروس الخالي من الرقابة بتسديدة مباشرة سكنت شباك دي خيا.

وحاول اليونايتد الرد عبر تسديدة من فريد من خارج المنطقة في الدقيقة 35، إلا أن كرته ذهبت بعيدا عن المرمى.