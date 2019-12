مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل بوغبا

لندن – ذكرت تقارير إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يستبعد بيع لاعبه الفرنسي بول بوغبا في الميركاتو الشتوي المقبل، بهدف تعزيز صفوفه بلاعبين جدد.

ووفقا لصحيفة (دايلي ميل) البريطانية، فإن فريق مانشستر يونايتد وعلى رأسه المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، يفكر في بيع بوغبا، الذي يطلب فيه الفريق الإنجليزي 150 مليون يورو.

👀 According to rumours, Paul Pogba is apparently determined to leave Manchester United in the summer. 👀

🤫 It's all in the gossip 👉 https://t.co/wxjJaZVktW pic.twitter.com/ImbN9iTb3G

— BBC Sport (@BBCSport) December 7, 2019