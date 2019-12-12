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مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل بوغبا

منذ 3 ساعات

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لندن – ذكرت تقارير إنجليزية أن مانشستر يونايتد لا يستبعد بيع لاعبه الفرنسي بول بوغبا في الميركاتو الشتوي المقبل، بهدف تعزيز صفوفه بلاعبين جدد.

ووفقا لصحيفة (دايلي ميل) البريطانية، فإن فريق مانشستر يونايتد وعلى رأسه المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، يفكر في بيع بوغبا، الذي يطلب فيه الفريق الإنجليزي 150 مليون يورو.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية التي ترغب في استقدام لاعب الوسط الفرنسي الذي ينتهي عقده في العام 2021 ورفض كل عروض مانشستر يونايتد للتجديد، كما أنه لم يلعب منذ شهرين ونصف الشهر بسبب إصابة بالكاحل.

ويحتاج الفريق الإنجليزي لبيع بوجبا (26 عاما) بهدف تعزيز صفوفه بلاعبي وسط ومهاجم في الميركاتو الشتوي والصيفي القادمين، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ويبرز بين المرشحين للانتقال لمان يونايتد كل من ساؤول نييجيز (أتلتيكو مدريد) ودوني فان دي بيك (أياكس آمستردام) في خط الوسط، بالإضافة إلى النرويجي إيرلنج هولاند (ريد بل سالزبورج). (إفي)

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