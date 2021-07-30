مانشستر يونايتد يلغي مباراة ودية بسبب الاشتباه بحالات كورونا في صفوفه

لندن – ألغى نادي مانشستر يونايتد الانجليزي مباراته الاستعدادية ضد برستون المقررة السبت بسبب الاشتباه بحالات ايجابية بكوفيد-19 داخل معسكر الفريق الشمالي العريق كما اعلن مساء الخميس.

وكان من المقرر ان يلتقي مانشستر يونايتد مع برستون على ارض الاخير السبت استعدادا للموسم الجديد في الدوري الانكليزي الممتاز الذي ينطلق في 14 اب/اغسطس المقبل، لكن الفحص الروتيني الذي خضع له افراد الفريق اسفر عن امكانية وجود بعض الحالات الايجابية ضمن صفوف الفريق الاول الذي خاض مباراة ودية بالامس ضد برنتفورد اللندني انتهت بالتعادل 2-2.

وسيخضع اللاعبون اصحاب الحالات المشتبه بها الى الحجر الصحي بانتظار خضوعهم للمزيد من الفحوصات.

واصدر مانشستر يونايتد بيانا جاء فيه “بعد فحوص روتينية للاعبي الفريق الاول الذين تدربوا اليوم، نشتبه بعدد قليل من النتائج الايجابية ما ادى الى القيام بحجر هؤلاء بانتظار اجراء المزيد من الفحوصات”.

واضاف “انها اجراءات احترازية مبنية على البروتوكول المعتمد، ولقد اتخذنا القرار الصعب بعدم خوض المباراة الودية ضد برستون السبت” مشيرا الى السلامة المتعلقة بكوفيد-19 تعتبر اولوية بالنسبة الى النادي.

وختم النادي “في الوقت الحالي، لا نتوقع اي عوائق في ما يتعلق بمبارياتنا المقبلة، لكننا سنواصل احترام البروتوكول الموضوع من قبل الدوري الانكليزي الممتاز في هذا المجال”.

يذكر ان مانشستر يونايتد يفتتح الموسم باستضافة جاره ليدز يونايتد على ملعب “اودترافورد” في 14 اب/اغسطس المقبل.– (أ ف ب)