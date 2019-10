مانشستر يونايتد ينتظر تفاصيل اصابة حارسه دي خيا

ستوكهولم – تعرض حارس مرمى منتخب إسبانيا لكرة القدم دافيد دي خيا لاصابة بساقه اليمنى خلال تعادل بلاده مع مضيفتها السويد (1-1)، الثلاثاء في ستوكهولم ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وقال مدربه روبرت مورينو: “قال بين الشوطين إنه يريد المتابعة، تعرض لاصابة في عضلات المقرب، علينا تحديد مدى إصابته”.

Goalkeeper David de Gea is a doubt for Manchester United's Premier League game against Liverpool on Sunday after coming off injured on Spain duty. pic.twitter.com/x2HaLwy09E

