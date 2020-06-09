مانشستر يونايتد ينعى لاعبه السابق دان

لندن – نعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مدافعه السابق الإيرلندي طوني دان الذي توفي عن عمر 78 عاما، بعد مسيرة طويلة كانت أبرز محطاتها التتويج باللقب الأوروبي الأول للفريق عام 1968.

وكان الظهير الأيسر ضمن تشكيلة “الشياطين الحمر” التي ضمت أسماء كبرى مثل الايرلندي الشمالي جورج بست وبوبي تشارلتون، وفازت على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في نهائي كأس الأندية الأوروبية (دوري الأبطال حاليا) على ملعب ويمبلي اللندني، بإشراف المدرب الأسطوري الراحل للنادي “السير” الاسكتلندي مات بازبي.

وكان الأخير قد ضم دان الى صفوف الفريق الإنجليزي الشمالي في العام 1960 لقاء خمسة آلاف جنيه استرليني (6400 دولار). وأمضى الظهير الإيرلندي 13 عاما في ملعب أولد ترافورد، توج خلالها بلقبين في دوري الدرجة الأولى في إنكلترا، ولقب كأس الاتحاد.

وخلال مسيرته، سجل دان هدفين فقط.

ونعاه يونايتد عبر حسابه على “تويتر” ليل الإثنين، واصفا إياه “بأحد أفضل من شغل مركز الظهير” في صفوف النادي “على الاطلاق”.

وتابع “كان ركنا أساسيا في التشكيلة التي فازت بلقب كأس الأندية الأوروبية عام 1968. لاعب خاض 535 مباراة بالقميص الأحمر لمانشستر يونايتد”.

كما نعاه نادي شلبورن من العاصمة الإيرلندية دبلن حيث بدأ مسيرته. وكتب عبر “تويتر” أيضا، ان دان “حظي بمسيرة متألقة. ارقد بسلام يا طوني”.

ورحل دان عن مانشستر يونايتد في العام 1973، منتقلا الى نادي بولتون، وأنهى مسيرته بخوض 12 مباراة مع ديترويت إكسبرس الأميركي في 1979.

الى ذلك، خاض دان 33 مباراة دولية مع المنتخب الإيرلندي. – (أ ف ب)