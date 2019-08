مانشستر يونايتد ينهي استعداداته للموسم الجديد بالفوز على ميلان

كارديف (المملكة المتحدة) – أنهى مانشستر يونايتد استعداداته للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي ينطلق الاسبوع المقبل، بفوزه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الاصلي 2-2) السبت في مدينة كارديف.

وخاض مانشستر يونايتد 6 مباريات خلال جولاته في أستراليا وآسيا وأوروبا وفاز بها جميعها، حيث تقدم “الشياطين الحمر” بهدف لمهاجمه ماركوس راشفورد بعد مراوغته مدافعين بالدقيقة 13، لكن ميلان رد بهدف لجناحه الإسباني سوسو بتسديدة لولبية من مشارف المنطقة بحلول الدقيقة 24، ثم سجل مدافع مانشستر السويدي فيكتور ليندلوف هدف ميلان الثاني بالدقيقة 60، قبل ان يُعادل جيسي لينغارد بكرة يسارية زاحفة في الدقيقة 72.

🎯 @Daniel_James_97's decisive spot-kick means the Reds are victorious in Cardiff.#MUFC #MUTOUR 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #ICC2019

— Manchester United (@ManUtd) August 3, 2019