مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون ويبلغ الدور الرابع بكأس إنجلترا

مانشستر (المملكة المتحدة) – منح الاسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد بطاقة العبور الى الدور الرابع من كأس انجلترا لكرة القدم الأربعاء، بتسجيل هدف الفوز الوحيد في مباراة معادة من الدور الثالث أمام ضيفه ولفرهامبتون، شهدت إصابة مهاجمه ماركوس راشفورد.

وفرض ولفرهامبتون لقاء اعادة بعد انتهاء المواجهة الاولى بالتعادل السبلي في الرابع من الشهر الحالي، وهو كان قد أخرج يونايتد من ربع نهائي المسابقة الموسم الماضي. كما أن “الشياطين الحمر” لم يحققوا أي فوز على “الذئاب” في المواجهات الخمس الأخيرة بينهما (قبل مباراة اليوم).

لكن فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير تلقى نبأ سيئا قبل المباراة المرتقبة على أرض ليفربول متصدر الدوري في المرحلة الثالثة والعشرين الأحد، بخسارة جهود راشفورد مسجل 15 هدفا في البريميرليغ هذا الموسم، مصابا في الدقيقة 80، بعد دخوله بديلا في الدقيقة 64.

وقال سولسكاير بعد المباراة لقناة “بي تي سبورت”، إن راشفورد “تعرض لكدمة ولم يعد قادرا على الجري. علينا ان نجري فحوصا من أجل الأحد ونرى كيف تجري الأمور”.

وهدد ولفرهامبتون باكرا في اللقاء عندما وصلت عرضية الى المكسيكي راوول خيمينيز داخل المنطقة روّضها بطريقة رائعة والتف حول نفسه مخادعا ثلاثة مدافعين وسدد بيسراه من مسافة قريبة، الا ان الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو تصدى للمحاولة (8).

واعتقد فريق “الذئاب” أنه تقدم بعدما مرر البرازيلي فريد كرة خاطئة على مشارف منطقته فارتطمت بزميله الصربي نيمانيا ماتيتش وتهيأت أمام خيمينيز الذي مررها الى البرتغالي بيدرو نيتو فتابعها سهلة في الشباك (10)، الا ان تقنية المساعدة بالفيديو “في آي آر” أظهرت لمسة يد على خيمينيز قبل التمرير، ما أدى الى إلغاء الهدف.

وأفاق “الشياطين الحمر” بعد انطلاقة الضيوف، وهددوا المرمى بتسديدة قوية من الفرنسي أنطوني مارسيال تصدى لها الحارس جون رودي (34)، وواصل يونايتد، خامس ترتيب الدوري، ضغطه ومرر فريد كرة للويلزي دانيال جايمس لكنه سددها باتجاه جسد رودي الذي خرج لانقاذها (42).

وضغط المضيف المتوج باللقب 12 مرة آخرها عام 2018، في الشوط الثاني ووصلت الكرة الى جايمس داخل المنطقة بعد تمريرة من براندون ويليامز، فسددها بيسراه زاحفة قريبة من القائم الأيسر (52).

⚠️ We have the all-important injury news on @MarcusRashford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 15, 2020