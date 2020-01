مانشستر يونايتد يواجه ولفرهامبتون قبل رحلته الشاقة إلى “أنفيلد”

لندن – يأمل مانشستر يونايتد تجنب فخ ضيفه ولفرهامبتون الذي أصبح يشكل عقدة لفريق “الشياطين الحمر”، وذلك عندما يستضيفه الأربعاء في مباراة معادة من الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا بكرة القدم.

ويلتقي فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير مع ولفرهامبتون وفي ذهن لاعبيه المواجهة المرتقبة الأحد في “أنفيلد” ضد المحلق ليفربول في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز، في مباراة صعبة للغاية لاسيما أن “الحمر” متربعون على الصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيهم وقادمون من 12 فوزا متتاليا بعد تغلبهم على توتنهام 1-0 السبت في معقل الأخير.

ويدرك سولسكاير أن المهمة لن تكون سهلة الأربعاء ضد ولفرهامبتون الذي فرض التعادل السبلي على “الشياطين الحمر” في اللقاء الذي جمعهما في الرابع من الشهر الحالي وأجبرهم على خوض الإعادة.

