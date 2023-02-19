مانشستر يونايتد يواصل تألقه.. وميسي يهدي سان جرمان فوزا ثمينا

مدن – استمرت سلسلة نتائج مانشستر يونايتد المميزة في الآونة الأخيرة، فتغلب على ضيفه ليستر سيتي 3-0 أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف يونايتد كل من ماركوس راشفورد (25 و56) وجادون سانشو (61).

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

واعتمد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث وقف فيكتور لينديلوف إلى جانب ليساندرو مارتينيز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين ديوجو دالوت ولوك شاو، وتواجد مارسيل سابيتزر إلى جانب فريد في وسط الملعب، وتحرك الثلاثي ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز وأليخاندرو جارناتشو، خلف المهاجم الصريح فاوت فيجهورست.

في الطرف المقابل، لجأ مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز، إلى طريقة اللعب ذاتها (4-2-3-1)، حيث تكون الخط الخلفي من تيموثي كاستاجني وهاري سوتار وفاوت فايس وفيكتور كريستانسن، وتعاون نامباليس مع كيران دوسبوري هال في وسط الملعب، وتحرك الثلاثي ماتيوس تيتي وجيمس ماديسون وهارفي بارنز، خلف المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو.

وجاء أول فرصة خطيرة في اللقاء بالدقيقة الثامنة، عندما فقد فريد الكرة، لينطلق بها بارنز وتيابدل الكرة مع إيهياناتشو، قبل أن يسدد نحو المرمى، ليتصدى الحارس دافيد دي خيا لمحاولته.

وبعدها بدقيقة واحدة، نفذ كريستانسن ركلة ركنية، ارتقى لها الأسترالي سوتار، لكن رأسيته علت المرمى، ثم رد مانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة، عندما وجّه فرنانديز كرة منخفضة نحو راشفورد، الذي ارتدت محاولته من المدافع فايس.

وانطلق تيتي من الجناح الأيمن، قبل أن يتحول للعب بقدمه اليسرى، ليوجّه كرة بجانب القائم البعيد، فشل بارنز في الوصول إليها بالدقيقة 18.

وقام دي خيا بتصد مذهل في الدقيقة 20، عندما غاص ببراعة لإنقاذ رأسية إيهياناتشو، إثر كرة عرضية من الظهير الأيمن البلجيكي كاستاجني.

وأخمد مانشستر يونايتد فورة أداء ليستر، بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 25، عندما أرسل فرنانديز كرة ذكية بوجه القدم الخارجي، كسر من خلالها راشفورد مصيد التسلل وانفرد بالحارس، قبل أن يسدد في المرمى بعيدا عن متناوله.

وحاول ليستر الرد سريعا، حيث مرر بارنز إلى المندفع دوسبوري هال، الذي أطلق تسديدة قوية ابتعدت عن مرمى يونايتد في الدقيقة 31.

وكاد مانشستر يونايتد يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37، عندما أرسل فرنانديز كرة أمام المرمى، ولم يكن على دالوت سوى لمسة ليضعها في الشباك، لكن الكرة سارت فوق قدمه بطريقة غريبة قبل أن يتبخر خطرها.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حصل ماديسون على الكرة من زميله تيتي، وسدد من خارج نمطقة الجزاء، بجانب القائم الأيسر.

وبين الشوطين دخل جادون سانشو إلى تشكيلة مانشستر يونايتد بدلا من جارناتشو، ورفع شاو كرة عرضية، ارتقى لها مارتينيز دون رقابة، لكن رأسيته علت المرمى في الدقيقة 49.

وتخطى راشفورد مدافعين اثنين في الجهة اليسرى، قبل أن يسدد كرة تصدى لها الحارس داني وارد بقدميه في الدقيقة 51.

ورفع فرنانديز عرضية من الناحية اليمنى، ارتقى لها فريد برأسه، ليمرر الكرة ناحية فيجهورست الذي حاول تسديده بطريقة أكروباتية خلفية دون أن ينجح في الدقيقة 54.

وسجل راشفورد الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 56، عندما تلقى تمريرة بينية من فريد، كسر من خلالها مصيدة التسلل مجددا، وتقدم بالكرة قبل أن يسدد في الشباك.

وسرعان ما أضاف سانشو الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61، عندما تبادل الكرة بسلاسة مع فرنانديز، قبل ان يسددها في الشباك.

ودخل أنتوني إيلانجا وأرون وان بيساكا مكان راشفورد وشاو في تشكيلة يونايتد، وانفرد سانشو بالحارس وارد الذي تصدى له، لترتد الكرة إليه ويسدد بعيدا عن الشباك في الدقيقة 69.

واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح مانشستر يونايتد، نفذها فرنانديز، وارتقى لها فيجهورست، لكن رأسية الأخير مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 71.

ومضت الدقائق المتبقية دون وجود فرص حقيقية على مرميي الفريقين، باستثناء انفراد فيجهورست الذي تصدى له الحارس وارد في الدقيقة 81، إثر تمريرة من سانشو.

ليج 1

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في الثواني الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع قاد به باريس سان جرمان لفوز مثير 4-3 أمام ضيفه ليل أمس الأحد في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلى ملعب حديقة الأمراء تقدم الباريسيون بهدفين في بداية المباراة سجلهما النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار (11 و17)، على الترتيب.

وقلص ليل الفارق بهدف في الدقيقة 24 عبر المدافع بافودي دياكيتي، وأضاف الكندي جوناثان ديفيد هدف التعادل من ضربة جزاء (58)، ونجح جوناثان بامبا في تسجيل هدف التقدم للضيوف (69).

لكن أصحاب الأرض انتفضوا في الدقائق الأخيرة ونجح مبابي في إدراك هدف التعادل (87)، قبل أن يتألق الأرجنتيني لونيل ميسي ويسجل هدف الفوز (90+5) من ركلة حرة مباشرة.

وبهذه النتيجة يواصل بي إس جي صدارته للدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة، بينما تجمد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.

ويأتي فوز أمس بعد ثلاث خسارات متتالية للفريق الباريسي في جميع المسابقات، آخرها أمام بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، ما صعب موقفه في التأهل لربع النهائي.

وأثار نيمار القلق بعدما غادر الملعب على نقالة بينما بدا بوضوح أنه يعاني من ألم.

وفي انتظار نتائج الفحوصات الطبية، سيكون أمام نيمار بشكل مبدئي ما يقرب من 20 يوما للتعافي قبل مباراة بايرن ميونخ وهي الأهم في جدول الفريق الباريسي في الفترة المقبلة.

وأصيب نيمار إثر تدخل عنيف من بنيامين أندري، بركلة وجهها لاعب وسط ليل للبرازيلي في ربلة ساقه، ليسقط ويتعرض لالتواء في الكاحل، وينسحب من اللقاء بين تصفيق الجمهور ويحل محله أوجو إيكتيكي.

الليجا

خطف إسبانيول فوزا قاتلا من مضيفه إلتشى أمس الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، جاء هدف المباراة الوحيد “القاتل” في الوقت بدلا من الضائع، وحمل هذا الهدف توقيع اللاعب سيرجي داردير وجاء في الدقيقة (90+2).

وبهذا عاد النادي الكاتالوني إلى درب الانتصارات مجددا عقب ثلاث مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز، ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ12.

من ناحيته تجمد إلتشى عند تسع نقاط في مؤخرة الجدول، ليظل من أقوى المرشحين لمغادرة الأضواء بانتهاء الموسم.

ولم يحقق إلتشى من بداية المسابقة سوى فوز وحيد في الجولة قبل الماضية وجاء على حساب فياريال. -(وكالات)