مانشستر يونايتد يُجهز عرضاً مغرياً للتعاقد مع موسى ديمبيلي

لندن – كشفت العديد من التقارير الإخبارية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يجهز عرضا للحصول على خدمات مهاجم أوليمبك ليون، الفرنسي من أصول مالية، موسى ديمبيلي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، فإن النادي الإنجليزي يبحث عن مهاجم تحسبا لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو عن صفوف “الشياطين الحمر” هذا الصيف، مضيفةً أن قيمة العرض قد تصل لنحو 50 مليون يورو.

Mousa Dembele: Of the 43 players to attempt 25+ dribbles, @mousadembele has a better dribble success rate (81%) than any other player in the Chinese Super League this season

For more player stats — https://t.co/KItGOIeI2R pic.twitter.com/m9E2Zo61qN

— WhoScored.com (@WhoScored) July 29, 2019