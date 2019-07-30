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مانشستر يونايتد يُجهز عرضاً مغرياً للتعاقد مع موسى ديمبيلي

منذ ساعتين

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لندن – كشفت العديد من التقارير الإخبارية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يجهز عرضا للحصول على خدمات مهاجم أوليمبك ليون، الفرنسي من أصول مالية، موسى ديمبيلي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، فإن النادي الإنجليزي يبحث عن مهاجم تحسبا لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو عن صفوف “الشياطين الحمر” هذا الصيف، مضيفةً أن قيمة العرض قد تصل لنحو 50 مليون يورو.

يشار إلى أن ديمبيلي (23 عاما) انتقل الموسم الماضي إلى ليون قادما من سيلتك الاسكتلندي، الذي خاض معه اجمالي 52 مباراة سجل فيها 23 هدفا.

واستهل ديمبيلي مشواره بصفوف ناشئي باريس سان جيرمان وانتقل للعب بعدها في إنجلترا مع فولهام. (إفي)

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