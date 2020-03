لندن – مدد مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء عقد اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش لموسم إضافي.

وينتهي عقد ماتيتش مع “الشياطين الحمر” الصيف الجاري، لكنه كان يوجد بند يتيح تجديده لمدة عام إضافي.

📈 The stats behind @NemanjaMatic’s impressive form in Ole’s side 👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) March 17, 2020