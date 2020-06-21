مانشيني يدعو بالوتيلي إلى “الاستيقاظ” قبل تدمير مسيرته

ميلانو – حث مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم روبرتو مانشيني المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي على “الاستيقاظ” قبل ان يدمّر مسيرته الاحترافية.

وبدا ان مشوار بالوتيلي اقترب من نهايته مع فريقه بريشيا، بسبب تغيبه المتكرر عن التمارين.

قال مانشيني في حديث تلفزيوني “قلت له ألف مرة إنه يهدر موهبة كبيرة. أحببت ماريو مذ كان صغيرا وقام بأمور رائعة. لديه بنية جسدية خارقة، سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين لا يزال في منتصف مسيرته”.

تابع “آمل انه يستيقظ في يوم من الايام ويتغيّر”.

واعاد مانشيني استدعاء بالوتيلي الى تشكيلة المنتخب الازرق عندما تولى منصبه في ايار/مايو 2018، وذلك بعد نجاحهما سويا مع مانشستر سيتي الانكليزي وانتر الايطالي.

وغاب بالوتيلي عن عدة تمارين بعد استئناف اندية الدرجة الاولى تدريباتها مطلع ايار/مايو، فيما ادعى المهاجم انه كان مريضا.

وكان رئيس بريشيا قال الشهر الماضي ان عقل بالوتيلي “لم يعد مع النادي” الذي كان في المركز الاخير على بعد تسع نقاط من منطقة النجاة، قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في اذار/مارس الماضي.

قال ماسيمو تشيلينو “ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. وهو أمر لا يختلف كثيرا عما كان عليه دائما. أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة الى المنتخب أمرا ايجابيا له. جميعنا مستاؤون”.

وانضم بالوتيلي (36 مباراة دولية وواحدة فقط منذ 2014) صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الاضواء “سيري أ”.

الا انه لم يرتق الى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة. كما حمل بالوتيلي الوان انتر وميلان ونيس الفرنسي ومانشستر سيتي وليفربول الانجليزيين. – (أ ف ب)