مانيه وصلاح ومحرز يتنافسون على جائزة أفضل لاعب افريقي لعام 2019

القاهرة – كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الأحد عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائزه، حيث سيتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 المصري محمد صلاح، الفائز بها في العامين الماضيين، مع زميله في ليفربول الانكليزي السنغالي ساديو مانيه اضافة للجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانكليزي.

وتوج كل من مانيه وصلاح بثلاثة ألقاب مع “الفريق الاحمر” خلال العام 2019 بدءا من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الانكليزي في الاول من حزيران/يونيو، قبل أن يحققا لقب الكأس السوبر الاوروبية بالفوز على تشلسي بطل الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”، وآخرها كأس العالم للاندية السبت في قطر على حساب فلامنغو البرازيلي بفضل هدف للبرازيلي فيرمينو في الوقت الاضافي.

وبدوره، حقق محرز الرباعية المحلية مع مانشستر سيتي هي الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة إضافة إلى درع المجتمع، كما توج مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر على حساب مانيه وزملائه في النهائي.

وسبق لصلاح أن أحرز الجائزة العامين الماضيين على حساب مانيه والمهاجم الغابوني لأرسنال الإنكليزي بيار-إيميريك أوباميانغ. وقد تقاسم الثلاثي مع نهاية الموسم الفائت من الـ “بريمير ليغ” الذي شهد تتويج سيتي باللقب، جائزة هداف في الدوري بعد أن سجل كل منهم 22 هدفا.

وحصد كل من مانيه وصلاح المركزين الرابع والخامس على التوالي في السباق على جائزة الكرة الذهبية التي أحرزها الارجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الاسباني للمرة السادسة في مسيرته (رقم قياسي)، على حساب الهولندي فيرجيل فان دياك زميل صلاح ومانيه في ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل بالغردقة في مصر.

وتم ترشيح الثلاثي بعد تصويت من اللجنة الفنية والتطوير في “كاف” ولجنة من خبراء الإعلام اضافة الى مجموعة مختارة من الأساطير مؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردي.

أما في ما يخص لاعب العام في مسابقات الأندية الأفريقية، ضمت القائمة النهائية طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر المتوج مع ناديه بكأس الاتحاد الافريقي، أنيس البدري لاعب الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، وزميله السابق الجزائري يوسف البلايلي الذي انتقل إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي.

– وفي ما يأتي لائحة المرشحين:

أفضل لاعب إفريقي: المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول الانكليزي)، الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الانجليزي).

أفضل لاعب في مسابقات الأندية الأفريقية: المصري طارق حامد (الزمالك)، التونسي أنيس البدري (الترجي)، الجزائري يوسف البلايلي (الترجي وأهلي جدة السعودي).

أفضل مدرب لفرق الرجال: أليو سيسيه (منتخب السنغال)، جمال بلماضي (منتخب الجزائر)، معين الشعباني (الترجي التونسي).

أفضل لاعب شاب: المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الالماني)، النيجيري صامويل تشوكويزي (فياريال الاسباني)، النيجيري فيكتور أوسيمين (ليل الفرنسي)

أفضل منتخب للرجال: الجزائر، السنغال ومدغشقر. -(أ ف ب)