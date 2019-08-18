ماني يعتذر.. بعد هدفه في شباك ساوثهمبتون

أبوظبي– اعتذر النجم السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي عن تسجيله هدفا في شباك فريق القديم ساوثهمبتون، فيما أبدى سعادته لتخطي عقبة هذا الفريق بفوز ثمين.

وفاز “الريدز” بهدفين مقابل هدف على ساوثهمبتون في المباراة، التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وافتتح ماني أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يحرز داني إنجز هدف ساوثهمبتون الوحيد في الدقيقة 83 بعد خطأ فادح من جانب الحارس الإسباني أدريان.

وفي تصريحاته عقب المباراة، اعتذر ماني عن تسجيله هدفا في شباك فريقه السابق، قائلا: “أسف على إحرازي هدفا في شباك فريقي القديم، وأسف لأني اضطررت لتسجيل هدف، لكني ارتدي قميص ليفربول الآن”.

وأضاف “ساوثهمبتون كان خطوة جيدة جدا في مشواري الكروي، وأكن كامل الاحترام له، هو مكان رائع وتعلمت فيه الكثير، وفيه أشخاص رائعون، لكن تلك هي كرة القدم، وعليك أن تتعامل معها”.

يذكر أن ليفربول رفع رصيده بعد الفوز في المباراة إلى 6 نقاط، بينما ظل رصيد ساوثهمبتون دون نقاط بعدما خسر في الجولة الأولى أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة. سكاي نيوز