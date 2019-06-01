ماني يكشف رأيه في محمد صلاح

تحدث السنغالي مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، عن مشاركة فريقه في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي، اليوم السبت بمواجهة توتنهام.

أثنى السنغالي بمقابلة مع صحيفة “ميرو” البريطانية على زميله في الفريق، المصري محمد صلاح، قائلا “صلاح يقدم أداء مدهشا منذ الموسم الماضي، والفريق الذي يرغب في تحقيق الألقاب يحتاج إلى لاعبين مثله، إنه أكثر من يسجل أهدافا، وأعتقد أنه في حالة عدم وجوده مع ليفربول لم نكن سنصل إلى نهائي دوري الأبطال، لأنه أحرز الكثير من الأهداف المهمة”.

وحول من سيسجل في النهائي لصالح ليفربول، أجاب ماني، قائلا “من يسجل الأهداف في نهائي الأبطال؟ أنا أو صلاح. كل ما نريده هو التتويج بالكأس، وأحيانا التفكير في هذا الأمر يجعلني مريضا”.

وأضاف ماني: “الأهم في مباراة اليوم هو الفوز باللقب، صلاح يسجل أو فيرمينو أو أنا. المهم أن نتعاون جميعا”.

يذكر بأن ملعب “واندا ميتروبوليتانو” الخاص بأتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد، سيحتضن النهائي المقرر اليوم السبت 1 يونيو/حزيران.