ماني يكشف سر عبقرية كلوب.. وما جعله يندم

الغد- أشاد النجم السنغالي، ساديو ماني، بالألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، معترفا بأنه لم يكن يرغب في التعاقد مع فريق ساوثهمبتون الإنجليزي.

وقدم ماني عروضا مبهرة رفقة “الريدز” في الموسم الماضي تحت قيادة كلوب، وحصد معه لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “تشامبيونزليغ” بعد فوز ليفربول على مواطنه توتنهام في نهائي البطولة 2-0، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

كما حصل على جائزة هدف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا، بالمشاركة مع زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وقال ماني في حوار أجرته معه صحيفة “الميرور” البريطانية خلال حديثه عن كلوب: “إنه مدرب مميز جدا، فهو يمتلك الكثير من السمات، والخصائص الفريدة، لكن ما يذهلني حقا هو أنه رجل لطيف حقا خارج الملعب، والجوانب الإنسانية لديه تؤثر في، ومن النادر فعلا أن تجد شخصا كهذا، لاسيما في كرة القدم.

وأضاف: “هو مدرب يحب لاعبيه، وفي نفس الوقت فإنه يسند إليهم واجبات، ونحن اللاعبين مستعدون لفعل أي شيء من أجله”.

وتابع: “نحن نبذل قصارى جهدنا في الملعب من أجله، سواء في التدريبات أو في المباريات، نبذل قصارى جهدنا، هو مدرب يبث فيك رغبة الذهاب إلى الحرب.

ثم انتقل النجم السنغالي إلى الحديث عن انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في عام 2014 حينما وقع لفريق ساوثهمبتون قادما من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وأقر ماني (27 عاما) بأنه كان لديه عدد من العروض الأوروبية، ولم يكن في البداية متحمسا للانضمام إلى ساوثهمبتون، حيث كان يأمل في العمل مع كلوب في بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضح ماني: “هذه الصفقة كانت صعبة ومعقدة، وسأخبرك بالحقيقة، ساوثهمبتون ناد جيد جدا، لكنني لم أرغب في الذهاب هناك”.

وأضاف: “هدفي كان هو التوقيع لبوروسيا دورتموند لأن كلوب كان يريدني، ولكن سالزبورغ كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع سبارتاك موسكو”.

وتابع: ” كان الفريق النمساوي يرغب في بيعي للحصول على قدر كبير من الأموال، وكان دورتموند مستعدا لدفع 12 مليون يورو، وقلت لا لروسيا، فقد كان حلمي هو اللعب في أفضل الدوريات”.-(سكاي نيوز عربية)