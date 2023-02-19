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مان يونايتد يكتسح ليستر سيتي بثلاثية ويواصل المطاردة

7:07 م2023-02-19

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اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل يوم الخميس الماضي مع برشلونة الإسباني (2-2) في ذهاب الدور الإقصائي الأول في مسابقة الدوري الأوروبي.

وواصل مانشستر يونايتد أيضا في الجولة الماضية، سلسلة انتصاراته بالفوز على ليدز يونايتد (2-0) خارج قواعده.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره برشلونة مساء الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

7:07 م2023-02-19
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