ماهي قرارات “هيئة الاعتماد” الجديدة؟

عمان- الغد- اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس يوم الاربعاء عدد من القرارات. أهمها :

الموافقة على منح شهادة ضمان الجودة (المستوى الفضي) لكلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لبرنامج الماجستير تخصص (دراسات المرأة) في الجامعة الاردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لبرنامج البكالوريوس تخصص(هندسة العمارة) في جامعة الحسين التقنية.

اقرار المجالات المعرفية لبرنامج البكالوريوس تخصص (الهندسة الميكانيكية/المركبات الكهربائية والهجينة).

اقرار المجالات المعرفية لبرنامج البكالوريوس لتخصص (الهندسة الميكانيكية/توليد الطاقة).

الموافقة على الاعتماد الخاص الاولي لبرنامج البكالوريوس تخصص (الهندسة الميكانيكية/توليد الطاقة) في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا.

الموافقة على الاعتماد الخاص الاولي لبرنامج البكالوريوس تخصص (الهندسة الميكانيكية/المركبات الكهربائية والهجينة) في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا.

الموافقة على الاعتماد الخاص الاولي لبرنامج البكالوريوس تخصص (تكنولوجيا الطاقة المتجددة) في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا.

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية تدريب عمان.

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية تدريب وادي السير.