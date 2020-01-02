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ماهي مهام رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني؟

منذ 16 دقيقة

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عمان- الغد- صدر في الجريدة الرسمية أخيرا نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2020، وذلك بمقتضى قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
ونص النظام على أن رئيس المركز الوطني للامن السيبراني مسؤول أمام المجلس الوطني للأمن السيبراني عن إدارة المركز ومتابعة أعماله، وهو آمر الصرف ويمارس مهاما وصلاحيات تتمثل في إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها، وتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة.

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