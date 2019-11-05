“مايكروسوفت” تخفض مدة العمل لـ4 أيام في الأسبوع

طوكيو– في اليابان المعروفة بساعات العمل الإضافية الطويلة، اعتمد فرع مجموعة “مايكروسوفت” نهجا معاكسا أي العمل لفترات أقصر وتبين له أن العمل أربعة أيام في الاسبوع زاد من انتاجية الموظفين.

ففي آب/اغسطس الماضي، قررت مايكروسوفت اليابان إغلاق مكاتبها أيام الجمعة ومنح يوم عطلة اسبوعية إضافي لموظفيها المحليين البالغ عددهم 2300 على ما أوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني.

وحددت الشركة كذلك مدة اجتماعات العمل بثلاثين دقيقة وبخمس مشاركين كحد أقصى وشجعت على التواصل عبر الانترنت بدلا من الاجتماعات الفعلية أو الرسائل الالكترونية.

ونتيجة لذلك، ازدادت الانتاجية بنسبة 39,9 % في آب/اغسطس في حين تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 23,1 % وطباعة الورق بنسبة 58,7 %.

وشددت الشركة على أن “الموظفين يرغبون في أنماط عمل متنوعة” وهي تنوي اعتماد برنامج مماثل خلال الشتاء من دون إعطاء يوم إضافي بل تشجيع الموظفين على استخدام أيام عطلهم السنوية.

وأتت هذه التجربة في وقت تحاول فيه الحكومة اليابانية الترويج لأنماط عمل مرنة أكثر مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي وساعات عمل مرنة لتجنب الزحمة في وسائل النقل.

وتهدف هذه المبادرات خصوصا إلى مكافحة ظاهرة “ماروشي” أي الموت من فرط العمل وتحفيز الانجاب المتراجع في البلاد. إلا أن اعتماد هذه المبادرات من قبل شركات محلية لا يزال محدودا.(أ ف ب)