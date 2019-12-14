مايكل أوين: اللعب مع برشلونة أو ريال مدريد “أمر مقدّس”

لندن – قال اللاعب الإنجليزي السابق مايكل أوين إن اللعب في برشلونة او ريال مدريد يعد بمثابة أمر مقدس.

وأبدى أوين (40 عاما) سعادته باللعب في ريال مدريد موسم 2004-2005 وقال في مقابلة مع الصحفي كارل ماركهام: “سعيد باللعب في ريال مدريد. كانت فرصة لاختبار شيء مختلف. اللعب في برشلونة أو ريال مدريد يعد بمثابة أمر مقدس”.

وقال عن مسيرته في عدة فرق إنجليزية: “لم أخجل مما فعلته على الرغم من أن الناس يرغبون في أن أشعر بالخجل. لم أحلم قط باللعب لصالح ستوك سيتي أو مانشستر يونايتد أو نيوكاسل، ولكن مسيرتي أخذتني لتلك الأندية”.

After some mixed responses to my @themichaelowen interview, and at the risk of boring you all or fanning the flames further, here's the former @LFC @ManUtd @realmadrid and @England striker on how he deals with the online abuse from fans pic.twitter.com/oHwQB2c63r — Carl Markham (@carlmarkham) December 14, 2019

وتابع لاعب ليفربول السابق: “كنت على الأرجح حتى الـ20 عاما واحدا من افضل اللاعبين في سني.. واستمر الأمر هكذا لفترة ولكن الإصابات أحبطتني”.

واضاف أوين – الذي توج بالكرة الذهبية وهو في الـ21 من عمره: “انخفض مستواي في سن الـ23 . عندما يتعرض أحد الأربطة للتمزق لا تعود الأمور كما كانت عليه”.

ومن ناحية أخرى تحدث أوين عن أن الأمور المادية تصبح من المشكلات التي تواجه اللاعبين بعد اعتزالهم، موضحا: “هذه الرياضة الأكثر خطورة ذهنيا. تتقاعد في سن الـ33 وإذا لم تتمكن من إقامة مشروع أو تفعل شيئا لتواصل البقاء، يصيبك الجنون”. (إفي)