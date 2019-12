مايكل أوين: اللعب مع برشلونة أو ريال مدريد “أمر مقدّس”

لندن – قال اللاعب الإنجليزي السابق مايكل أوين إن اللعب في برشلونة او ريال مدريد يعد بمثابة أمر مقدس.

وأبدى أوين (40 عاما) سعادته باللعب في ريال مدريد موسم 2004-2005 وقال في مقابلة مع الصحفي كارل ماركهام: “سعيد باللعب في ريال مدريد. كانت فرصة لاختبار شيء مختلف. اللعب في برشلونة أو ريال مدريد يعد بمثابة أمر مقدس”.

وقال عن مسيرته في عدة فرق إنجليزية: “لم أخجل مما فعلته على الرغم من أن الناس يرغبون في أن أشعر بالخجل. لم أحلم قط باللعب لصالح ستوك سيتي أو مانشستر يونايتد أو نيوكاسل، ولكن مسيرتي أخذتني لتلك الأندية”.

