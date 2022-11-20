مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا يحتفلان بذكرى زواجهما.. برسالة

حرص النجم الأمريكي من أصل روسي، مايكل دوغلاس، على الاحتفال بعيد زواجه الـ22 من النجمة كاثرين زيتا جونز، بصور نادرة من زفافهما ورسالة رومانسية.

مايكل دوجلاس يعترف أن زواجه من كاثرين زيتا “بدّل حياته”

ونشر الحاصل على الأوسكار والغولدن غلوب، البالغ من العمر 78 عاماً، صوراً من زفافهما، الذي أقيم عام 2000 في مدينة نيويورك، وأرفقها برسالة رومانسية، قال فيها: “ذكرى سنوية سعيدة لكاثرين الحبيبة! أحبك كثيراً..22 عاماً”.

وسرعان ما تلقى الزوجان العديد من رسائل التهنئة من معجبيهما، متمنين لهما سنوات سعيدة أخرى معاً، حسب صحيفة “اندبندنت” البريطانية. والتقى الزوجان كاثرين (52 عاماً) ومايكل (78 عاماً) في مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي في فرنسا في أغسطس (آب) 1998، ثم تواعدا حتى تزوجا في نوفمبر 2000، وتعرض الزوجان لنكسات كثيرة خلال زواجهما، بما في ذلك الانفصال لمدة 6 أشهر عام 2013، إلا أنهما نجحا في تجاوز مشاكلهما ليصبحا أسعد ثنائي في الوسط الفني العالمي. وأثمرت العلاقة الزوجية المستقرة طفلين هما “ديلان” و”كاريس”، واعترفت كاثرين بأنهما يستمتعان كثيراً معاً لأن جدول عملهما المختلف وغير العادي يحافظ على تناسق زواجهما ووقتهما. وأوضحت “نحن نمضي الكثير من الوقت معاً على عكس العديد من الأزواج، فنحن ليس لدينا وظيفة يومية من 5 إلى 9 ساعات. أما في وضع العمل أو خارج العمل، فأنا أعمل 16 ساعة متواصلة، أو لا أعمل، وهو يفعل الأمر نفسه، لذلك كان لدينا في علاقتنا فترات طويلة من الوقت لقضائها معاً”.

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