مايكل ماجر يتقاعد بعد 15 عاما مع “غروهي”

عمان – أعلنت غروهي، العلامة التجارية العالمية الرائدة في قطاع توفير الحلول المتكاملة للحمامات والتجهيزات الصحّية، أن مايكل ماجر المدير التنفيذي لقسم الموارد البشرية والتنظيم، سوف يتقاعد بعد خمسة عشر عاماً أمضاها في شركة “غروهي” و”LIXIL”.

وقال توماس فوهر، المدير التنفيذي للعمليات في غروهي: “نود أن نتوجه بالشكر إلى السيد مايكل على التزامه المتفاني في عمله في إدارة الموارد البشرية. لقد نجح في تمكين العلامة التجارية لمواجهة العديد من التحديات وفي أصعب الأوقات. فخلال مرحلة توليه إدارة مهمات قسم الموارد البشرية والتنظيم، أرسى التوجهات المتعلقة بقيادة العلامة التجارية وإدارة الأفراد. مايكل كان مدركاً لهدفنا الأكبر: ولقد كان ملتزماً ببرنامج “دون بوسكو” الذي يهدف إلى تعليم المهنيين المستقبليين في مجال السباكة في العالم الثالث. أجدد الشكر لمايكل على تفانيه في عمله، وأتمنى كل التوفيق له ولعائلته في المستقبل”.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤوليات التي كان يتولاها مايكل ماجر، كمدير تنفيذي لقسم الموارد البشرية والتنظيم، سوف يقوم بإدارتها السيد توماس فوهر إلى جانب مهامه الأساسية.