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مايك تايسون يستبعد منافسة هوليفيلد لدى عودته للملاكمة

منذ 33 دقيقة

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نيويورك – استبعد الملاكم الأميركي السابق مايك تايسون مواجهة منافسه السابق مواطنه ايفاندر هوليفيلد في نزال استعراضي، كان قد تم التكهن به في البداية.

وأوضح تيسون (53 عاما) أن النزال لن يقام، حيث كان الملاكم المثير للجدل قد أثار الاهتمام مؤخرا بعدما نشر له مقاطع فيديو أثناء تدريبه وأعلن أنه يعتزم العودة للملاكمة.

وفعل هوليفيلد (57 عاما) الأمر نفسه في نفس الوقت، مما أثار التكهنات بأنهما يعتزمان مواجهة بعضهما البعض.

وقال تيسون في مقابلة تلفزيونية إنه سيواجه منافسا آخر ولكنه لم يكشف عن اسمه، حيث أشار بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إلى أن هدفه من العودة هو مساعدة أشخاص آخرين بحاجة إلى مساعدات مالية.

وقال: “سأفعل هذا العمل الخيري. وسأخذ هذا المال لمساعدة الأشخاص بلا مأوى وسنساعد هؤلاء الأشخاص المدمنين. لأنني كنت بلا مأوى وكنت مدمنا”.(إفي)

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