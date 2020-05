مايك تايسون يستبعد منافسة هوليفيلد لدى عودته للملاكمة

نيويورك – استبعد الملاكم الأميركي السابق مايك تايسون مواجهة منافسه السابق مواطنه ايفاندر هوليفيلد في نزال استعراضي، كان قد تم التكهن به في البداية.

وأوضح تيسون (53 عاما) أن النزال لن يقام، حيث كان الملاكم المثير للجدل قد أثار الاهتمام مؤخرا بعدما نشر له مقاطع فيديو أثناء تدريبه وأعلن أنه يعتزم العودة للملاكمة.

