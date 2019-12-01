“مايندروكتس” تتفوق عربيا وتحصد جائزة “سالم العلي للمعلوماتية” في الكويت

إبراهيم المبيضين

عمّان – حصلت شركة صواريخ العقل للبرمجيات – شركة ” مايندروكتس” – على تكريم عربي يوم الأربعاء في الكويت، بعد أن حصدت واحدة من جوائز ” الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية 2019 ” البالغ عددها 10 جوائز حصلت عليها افضل 10 مشاريع تقنية في العالم العربي بفئات مختلفة.

وحصدت الشركة الأردنية الناشئة – المتخصصة في مجال تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع – جائزة فئة أفضل المشاريع التقنية ” في القطاع الخاص وذلك عن مشروعها ” المترجم الافتراضي للغة الإشارة”.

ونالت الشركة الاردنية التكريم في حفل احتفى بالفائزين العشرة بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها التاسعة عشر، والذي نظم صباح الاربعاء في الكويت تحت رعاية وحضور الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وشركة ” مايندروكتس ” الريادية الأردنية – التي انطلقت في شهر آذار(مارس) من العام 2016- تقوم بجعل العالم متاحا للصم بلغة الإشارة وهي لغتهم الأم باستخدام شخصيات كرتونية ذكية تترجم الكلام المكتوب والمحكي للغة الإشارة، ولهذه الشخصيات تطبيقات عدة على الهواتف الذكية وكذلك على المواقع الإلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة ” مايندروكتس” محمد الكيلاني بان الفوز بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن أفضل المشاريع التقنية بالقطاع الخاص، له أهمية تنبع من مكانة الجائزة التي كرمت العديد من الشخصيات والجهات البارزة والمؤثرة في قطاع التكنولوجيا مثل المخترع العربي بلقاسم بلحبه ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس سابقاً.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه الجائزة هو أنها تعتمد مبدأ التشاركية في لجنة التحكيم فلجنة التحكيم يشارك فيها محكمون أصحاب خبرات كبيرة في القطاعين العام والخاص من العالم العربي.

وضم مجلس تحكيم جائزة المعلوماتية من نخبة من أعلى الكفاءات التقنية في الجهات الحكومية والمدنية في الوطن العربي حيث ضم 8 أعضاء يمثلون 7 دول عربية، حيث شارك في هذا المجلس رئيس هيئة المديرين في جميعة ” انتاج” الأردنية الدكتور بشار حوامدة.

وعمل هذا المجلس على دراسة تلك المشاريع المتقدمة بكل تفصيلاتها وفق معايير موضوعية محدودة تتمحور حول ما يأتي: الإبداع: من مثل جودة الفكرة والتكنولوجيا المستخدمة ، التصميم: من مثل تناغم الألوان ودعمه لذوي الاحتياجات الخاصة، المحتوى من مثل جودة المحتوى وصحتة أو موثوقيته ، والتفاعل: من حيث توفيره لطرق التواصل وربطه مع أدوات التواصل الاجتماعي.

وأكد الكيلاني بان الجائزة بمثابة شهادة تعترف بعمل شركة مايند روكتس (صواريخ العقل للبرمجيات) بعد ان تنافست مع أكثر من 70 شركة وجهة حكومية وصلت المراحل النهائية للتقييم، مشيرا الى أن هذا الإنجاز سيفتح الباب أمام الشركة لبناء شراكات قوية في الكويت ومجتمع الصم المحلي. وعن آخر تطورات عمل الشركة قال الكيلاني بان الشركة توجهت مؤخرا إلى توسيع نطاق العمل في الإمارات وقطر والكويت

وتحديث تقنياتها بالاعتماد على الصم كعنصر أساسي وخبراتهم في كادر عمل الشركة.

وأكد بان الشركة قامت برفع عدد لغات الإشارة المخدومة إلى 8 لغات إشارية تمهيدا للتوسع وخدمة عدد أكبر من الدول ومجتمعات الصم.

وقال الكيلاني إن الشركة منذ تأسيسها على يد الرئيس التنفيذي لها وصاحب الفكرة محمود الدراوشة عملت على ابتكار أول مترجم مواقع إلكترونية للغة الإشارة في العالم وهي الخاصية التي تتيح الفرصة للأشخاص الصم وضعاف السمع إمكانية تصفح المواقع الإلكترونية عن طريق إضافة برمجية للموقع وتتم من خلالها الترجمة إلى لغة الإشارة، وقد تم تبني الفكرة من قبل عدة مؤسسات ووزارات في الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأميركا وبريطانيا.

وأكد أهمية التطبيقات التي انتجتها الشركة لان أكثر من 80 % من الأشخاص الصم من حول العالم لا يستطيعون القراءة والكتابة حسب تصريح للأمم المتحدة، وبناءة على التواصل مع المترجمين فإن أكثر من 95 % من الصم في الشرق الأوسط لا يستطيعون القراءة وذلك لأن لغتهم الأم هي لغة الإشارة وهي لغة وصفية وليست لغة صوتية أي هي لغة وصف وتأشير للرسالة المطلوبة وليست لغة تفسير الكلمات بالصوت.

وقال الكيلاني بان هذا الإنجاز الجديد يضاف الى العديد من الجوائز العالمية والإقليمية التي حصلت عليها الشركة في السنوات الماضية في الوطن العربي وسويسرا، وأميركا، والبرتغال، وكوريا، كما ان تقنياتها باتت تُستخدم الآن في العديد من الدوائر الحكومية على مستوى المنطقة العربية.

وكانت شركة ” مايندروكتس” حصلت في السنوات الماضية على جوائز عديدة منها جائزة Seedstars Local وجائزة K-Startup Grant Challenge من بين أكثر من 2400 شركة ريادية من جميع أنحاء العالم، وأيضاّ جائزة Regional Summit, وفي عام 2017 حازوا على جائزة Seedstars Public Audience Awards, وجائزة Gitex Future Stars Best Arab Statup, وجائزة AIM Statup في العام 2018.

ودعت شركة فيسبوك الشركة الأردنية قبل سنوات لحضور جلسة مع مؤسسها والمدير التنفيذي لها مارك زوكربيرغ، حيث كانت الجلسة من إحدى فعاليات مؤتمر فيسبوك السنوي للمطورين، وكانت تدور مواضيعها حول التحديات والصعوبات التي تواجه المستخدمين وريادي الأعمال والشركات الرائدة في العالم الافتراضي، وقد شاركت الشركة في مسابقة “مطوري الفيسبوك” العالمية وحصدت المركز الأول على مستوى العالم، وجاء ذلك بعد أن قامت الشركة بتطوير مترجم لصفحات فيسبوك.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة سالم العلي الصباح للمعلوماتية جهة مستقلة غير ربحية ذات منهج عمل تنموي في مجال المعلوماتية والثقافة الرقمية، وتعتمد على العمل التطوعي والجمعي من الأفراد والمؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص.