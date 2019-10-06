مايوركا يحقق انتصاره الثاني بـ “الليغا” على حساب إسبانيول

مايوركا – حقق ريال مايوركا انتصاره الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني، العائد إليه هذا الموسم، بفوزه الأحد على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في إطار الجولة الثامنة.
FINAL #RCDMallorcaEspanyol 2-0
El @RCD_Mallorca consigue su segunda victoria de la temporada en #LaLigaSantander. pic.twitter.com/BPG5leTTcp
— LaLiga (@LaLiga) October 6, 2019
وسجل ثنائية مايوركا، كل من الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 37، قبل أن يعزز سالفا سيفيا النتيجة عند الدقيقة 73، وبهذا الفوز يرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد إسبانيول، الذي لم يحقق سوى انتصار واحد هذا الموسم، عند 5 نقاط في المرتبة قبل الأخيرة، في الوقت الذي يتصدر فيه ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة. (إفي)