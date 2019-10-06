مايوركا يحقق انتصاره الثاني بـ “الليغا” على حساب إسبانيول

مايوركا – حقق ريال مايوركا انتصاره الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني، العائد إليه هذا الموسم، بفوزه الأحد على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في إطار الجولة الثامنة.

وسجل ثنائية مايوركا، كل من الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 37، قبل أن يعزز سالفا سيفيا النتيجة عند الدقيقة 73، وبهذا الفوز يرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد إسبانيول، الذي لم يحقق سوى انتصار واحد هذا الموسم، عند 5 نقاط في المرتبة قبل الأخيرة، في الوقت الذي يتصدر فيه ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة. (إفي)