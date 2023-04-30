ما أثر التوسع بالاقتصاد الأخضر؟

عبدالرحمن الخوالدة

عمان- بينما تشير بيانات رسمية إلى تزايد إقبال شركات في الأردن للحصول على تمويل أخضر دعا خبراء إلى دعم الأفكار التي تقدم الحلول البيئية لتحقيق دخل اقتصادي أفضل وزيادة الجهود لدعم الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر.

وشدد الخبراء على أهمية التوجه نحو زيادة حجم التمويل الأخضر المقدم للشركات والمستثمرين وضرورة الالتفات إلى حجم الكفاءات المهتمة في الاقتصاد الأخضر.

والمقصود بالتمويل الأخضر وفق تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ” EOCD ” أنه تمويل يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

واعتبر خبراء أن زيادة حجم التمويل الأخضر في الأردن خلال العام الماضي مؤشر إيجابي على ازدياد الوعي لدى المؤسسات المالية والشركات لدينا أردنيا بأهمية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وبأنه دلالة إيجابية على دعم البنك المركزي للقروض الخضراء.

وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن في بيان صحفي له بمناسبة “اليوم العربي للاشتمال المالي” ونشر عبر حسابات المركزي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تزايد نسبة الحصول على التمويل الاخضر من قبل الشركات تبعا لحجمها.

وكشف البيان أن (10.5 %) من الشركات متناهية الصغر حصلت على قرض للتمويل الأخضر في عام 2022 فيما ارتفعت النسبة لدى الشركات الصغيرة إلى (16.7 %) وإلى (23.1 %) للشركات المتوسطة.

وقال رئيس جمعية “وادي” لتنمية النظم البيئية المستدامة والخبير بالاقتصاد الأخضر محمد عصفور إن ” التمويل الأخضر بات في مقدمة أولويات المؤسسات المالية الدولية وزيادة حجم هذا التمويل في الأردن مؤشر إيجابي على ازدياد الوعي لدى المؤسسات المالية والشركات لدينا أردنيا بأهمية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل تعاظم التحديات المناخية التي يواجهها العالم بما في ذلك الأردن”.

وبين عصفور أن زيادة حجم التمويل الأخضر يساهم في معالجة الاختللات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها الأردن على حد سواء، ولذلك فإن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر من الحاجات الملحة لدينا حيث أن ذلك ينعكس على الدورة الاقتصادية وفي تحقيق مكاسب اقتصادية مثل توفير فرص العمل وزيادة حجم النمو، وفي ذلك يتحقق أيضا معالجة للتحديات البيئة المحلية والتغلب عليها.

وأشار إلى حاجتنا أردنيا إلى زيادة حجم الأفكار الخضراء التي تقدم الحلول البيئية والتي تحقق دخلا اقتصاديا في الوقت ذاته والبحث عنها، داعيا إلى وجوب رفع مستوى الوعي لدى عامة الناس بخطر التغيير المناخي وأهمية دعم التنوع الحيوي، إضافة إلى أهمية رفع مستوى الوعي بالاقتصاد الأخضر لدى المستثمرين وتثقيفهم حول العوائد الاقتصادية التي يزخر فيها.

من جانبها أكدت مديرة دراسات التغير المناخي في مركز البيئة والمياه بالجمعية العلمية الملكية الأردنية ربى عجور أن زيادة حجم التمويل الأخضر في المملكة العام الماضي دلالة إيجابية على دعم البنك المركزي للقروض الخضراء بما يتواءم مع الجهود المبذولة للتغلب على التحديات المناخية والبيئية.

وأوضحت عجور أن الاستثمار الأخضر يزخر بالعوائد الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة الجديدة، حيث تشير دراسات إلى أن الاستثمار في هذا المجال له قدرة على تحقيق حجم رأس المال خلال 3 سنوات إضافة إلى ذلك انه يخفض من فاتورة الطاقة الاحفورية المرتفعة، إلى جانب تقليله من التلوث البيئي، وفي كل ذلك أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والبيئي، وفي ذلك أيضا تأكيد على قيمة الاقتصاد الأخضر.

ودعت عجور المهتمين في مجال البيئة ومختلف المؤسسات الحكومية والجهات المهتمة بذلك، إلى وجوب زيادة جهودها في تقديم الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى أهمية التوجه نحو زيادة حجم التمويل الأخضر المقدم للشركات والمستثمرين في هذا النوع من الاقتصاد.

إلى ذلك قال عضو الهيئة الإدارية في المجلس الأردني للأبنية الخضراء والمختص في الاقتصاد الأخضر عبدالله بدير ” زيادة حجم التمويل الأخضر في العام الماضي خطوة جيدة سيكون لها أثر في بناء المشاريع الخضراء وتشير إلى انها أصبحت أولوية في الأردن وتتناغم مع الجهود المبذولة في المملكة لمعالجة المشكلات البيئية والمناخية والاستفادة من هذا الاقتصاد الجديد”.

واعتبر بدير أن ارتفاع حجم التمويل الأخضر محليا يؤكد حرص البنك المركزي في توفير أدوات تمويل جديدة للمساعدة في توسيع الاقتصاد الاخضر ومكافحة تهديدات التغير المناخي والبيئي، خاصة في ظل الكلفة الباهظة لخطر التغيير المناخي على الأردن بيئيا واقتصاديا.

ولفت إلى أن زيادة حجم التمويل الأخضر يشير إلى تنامي حالة الوعي بالاقتصاد الأخضر لدى مختلف الأطراف المهتمة بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين، مبينا أن هناك اهتماما رسميا أردنيا بالاقتصاد الأخضر ويتضح ذلك من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أدرجته ضمن أولوياتها وخططها.

وطالب بدير المؤسسات المالية الأردنية إلى تشكيل لجان خاصة لغاية التمويل الأخضر تضمن العدالة في تقديم هذا التمويل وأن لا يكون فقط بناء على معيار الحجم وغيرها من المعايير التقليدية، إضافة إلى ضرورة الإلتفات إلى حجم الكفاءات المهتمة في الاقتصاد الأخضر.

ويشار إلى أن جمعية البنوك الأردنية كانت قد أعلنت في شهر شباط (فبراير) من هذا العام عن بدء أعمال ” لجنة التمويل الأخضر”.