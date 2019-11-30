“ما أحلى اللمة” أمسية موسيقية بعبق الفرح

عمان- الغد- لم تكن ليلة عادية، تلك التي جمعت الفنان والملحن الموسيقي تامر قراعين والفرقة، مع جمهور مؤسسة عبد الحميد شومان مساء الخميس الماضي.

وغصت قاعة منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بالحضور المتميز من عشاق الغناء والموسيقا؛ حيث جاءت أمسية “ما أحلى اللمة”، التي كانت “مسك الختام” لأمسيات مؤسسة شومان لهذا العام، محققة تلك المتعة الفنية المنشودة.

وقدمت الفرقة بمشاركة الفنانين لارا عليان وعمار جبرين، باقة من الأغاني التي قام قراعين بتلحينها، فيما أبدع الموسيقيون في أدائهم وتقاسيمهم.

وشارك في الأمسية كل من الموسيقيين: عمر عباد (عود)، همام عيد (قانون)، عواد عواد (بيركاشنز)، سامر حداد (غيتار)، حسن الفقير (ناي/كمان)، أوس مرجي (بيس)، دانا أبو صبيح (تشيلو)، الطفلة نهى طنوس (بيانو)، هاني وتامر قراعين (بيانو)، الطفلة ناي قراعين (كمان).

ومؤسسة “شومان”؛ المهتمة بنشر الثقافة والفنون والاستثمار بالإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي، قامت، لأجل تحقيق هذا الهدف، بدعم تامر قراعين وكان أحد مستفيدي برامج المنح والدعم في المؤسسة للعام 2016.

أبرز مخرجات هذا الدعم؛ تأليف قراعين لمقطوعات موسيقية وعرضها في محافظات المملكة، بالإضافة إلى تبني موهبة شابة وتدريبها على الآلات الموسيقية.

وبالعودة إلى الفرقة فقد تميزت بمستوى عال من الأداء، وأطربت الآذان بباقة مميزة من الأغاني والقطع الموسيقية، ومنها: “مهما تعددت، أمي، جدو، يا ما أحلى، هلا تركنا”.

بدأ قراعين العزف والتأليف وكتابة الأغاني على آلتي البيانو والعود في سن مبكرة، كما قاد فرقة موسيقية مؤلفة من 15 عازفا ومغنيا لأكثر من 8 أعوام حتى العام 2002. وكذلك أشرف على إنتاج العديد من المشاريع الموسيقية للأطفال.

في العام 2016 أطلق قراعين ألبومه الغنائي “دعوة للفرح”، الذي جاء برعاية مؤسسة “شومان”، ويتضمن الألبوم ست مقطوعات موسيقية من تأليفه، وأغنية من كلماته وألحانه، غنتها الفنانة لارا عليان.

يعمل تامر قراعين مديرا تنفيذيا لشركة “BeeLabs” المتخصصة في صناعة تطبيقات وألعاب المحمول. وهو شريك مؤسس لشركة “Media Plus” المتخصصة في برمجة وتصميم مواقع وتطبيقات الانترنت، وشركة “Sketch in Motion” والمتخصصة في صناعة الأفلام الكرتونية المتحركة.