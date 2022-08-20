ما أسباب التهاب اللثة وكيفية الوقاية منه؟

عمان- الغد- كشف الدكتور غينادي شارغوردسكوي، اختصاصي طب وجراحة الأسنان، أسباب التهاب اللثة وكيف يمكن الوقاية منه، وهل تنفع النصائح المنشورة في الإنترنت؟، بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”.

ويشير الاختصاصي في برنامج تلفزيوني، إلى أن السبب الأول لالتهاب اللثة هو سوء النظافة وتنظيف الأسنان بصورة خاصة. ولكن هناك أسبابا أخرى، أكثر خطورة لأمراض تجويف الفم منها: تنكس دواعم السن، التهاب اللثة، سوء إطباق الأسنان، والترسبات الجيرية. لذلك يجب مراجعة طبيب الأسنان على الأقل 1-2 مرة في السنة لتنظيف الأسنان وفحصها.

ويضيف، من علامات أمراض اللثة، رائحة كريهة من الفم، نزف الدم عند تنظيف الأسنان وعدم ثباتها.

ويشير إلى أن التهاب اللثة من المشكلات المنتشرة، حتى أنه في شبكة الإنترنت نصائح كثيرة لكيفية التحكم بالنزيف والأعراض الأخرى. ولكن ليست جميعها مفيدة وآمنة.

ويضيف، من أجل مكافحة التهابات اللثة، يجب الاعتناء بنظافة الأسنان وتجويف الفم.

ويقول: “نتحدث عن تجويف الفم ككل- الأسنان واللسان والغشاء المخاطي بما فيه المحيط بالأسنان”.