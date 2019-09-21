ما أسباب تورم اللسان؟

الغد– قال البروفيسور بيتر يورين إن تورم ‫اللسان من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنه يعيق التنفس وبلع ‫الطعام.

‫وأوضح جراح الفم والأسنان الألماني كما نقلت الجزيرة أن تورم اللسان يحدث نتيجة تجمع ‫سائل بالنسيج، مشيرا إلى أنه عادة يكون مصحوبا باحمرار وطبقة بيضاء ‫مع الشعور بألم وخدر.

‫وأضاف يورين أن تورم اللسان له أسباب عدة، أبرزها الحرق بفعل تناول ‫أطعمة أو مشروبات ساخنة للغاية، أو الالتهابات كالتهاب اللثة، أو استجابات ‫تحسسية تجاه أطعمة معينة، كما قد يرجع التورم إلى بعض الأدوية، مثل أدوية ‫ضغط الدم.

‫وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫تورم اللسان وعلاجه.

‫وبشكل عام أكد البروفيسور الألماني أهمية العناية بنظافة اللسان ‫أيضا؛ حيث ينبغي تنظيفه بانتظام لإزالة الطبقة البيضاء المتراكمة عليه ‫بواسطة كاشطة اللسان أو فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.