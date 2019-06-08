ما أسباب زيادة إفرازات اللعاب لدى الأطفال؟

الغد- قالت طبيبة الأطفال الألمانية مونيكا نيهاوس إن زيادة‬ ‫إفرازات اللعاب لدى الرضع والأطفال الصغار أمر طبيعي لا يدعو‬ ‫للقلق، حيث يتعين على الأطفال تعلم كيفية التناسق العضلي. ‬

‫وأضافت الدكتورة نيهاوس كما نقلت الجزيرة أن زيادة إفرازات اللعاب تستدعي القلق‬ ‫لدى الأطفال الأكبر من 3 سنوات، لأنها تشير حينئذ إلى مشكلة صحية مثل‬ ‫صعوبات البلع أو عدم القدرة على التحكم في حركات الفم واللسان أو سوء‬ ‫غلق الفم. ‬

‫كما قد يتسبب الحجم الكبير للوزتين أو مشاكل الأعصاب في اضطراب حركة‬ ‫البلع، وفي بعض الأحيان تفرز الغدد اللعابية كمية من اللعاب زائدة عن الحد. ‬

‫وبالإضافة إلى ذلك، قد ترجع زيادة إفرازات اللعاب إلى بعض الأدوية مثل‬ ‫أدوية الصرع أو الأدوية النفسية.‬

‫لذا ينبغي استشارة طبيب أطفال لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء زيادة‬ ‫إفرازات اللعاب، والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ومن ضمن طرق العلاج‬ ‫تدريب حركة اللسان والبلع، وفي حالة فرط نشاط الغدد اللعابية يمكن الخضوع‬

‫إلى الحَقن بالبوتوكس، وفي حالات نادرة يمكن اللجوء إلى الجراحة.‬