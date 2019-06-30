ما أسباب زيادة الوزن غير المبررة؟

برلين- في بعض الأحيان يزداد الوزن على الرغم من عدم تناول المزيد من الطعام مع المواظبة على ممارسة الرياضة.

فما السبب؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت خبيرة التغذية الألمانية ريكاردا هولتورف إن زيادة الوزن غير المبررة لها أسباب عدة، منها احتباس السوائل بالجسم بسبب الإفراط في تناول الملح مثلا أو بسبب الدورة الشهرية بالنسبة للنساء.

كما قد ترجع زيادة الوزن غير المبررة إلى بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومستحضرات الكورتيزون والأنسولين؛ حيث إن هذه الأدوية لها تأثير سلبي على عملية أيض الهرمونات.

ويندرج التوتر النفسي ضمن أسباب زيادة الوزن غير المبررة؛ نظرا لأن هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين لها تأثير سلبي على الأيض، ما يؤدي إلى احتباس السوائل من ناحية وتراكم الدهون من ناحية أخرى.

وأشارت هولتورف إلى أن زيادة الوزن غير المبررة قد تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة كقصور الغدة الدرقية، الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض، أو أمراض القلب أو مشاكل الكلى.

لذا ينبغي على أية حال استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء زيادة الوزن غير المبررة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض إضافية مثل قِصر النفس والتورمات والآلام والتعب وفقدان الشهية والحساسية للبرودة.-(د ب ا)