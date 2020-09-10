ما أهمية الدهون الحيوانية لصحة الإنسان؟

أريج بسام سنجلاوي*

عمان- بدأ، في الآونة الأخيرة، تزايد الإقبال على الدهون الحيوانية بسبب ظهور أبحاث جديدة تنفي اتهامها بالإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري، وأظهرت أيضاً أن السكريات هي المسبب الأكبر لهذه الأمراض.

وأظهرت الأبحاث، في الأونة الأخيرة، أهمية الدهون والشحوم الحيوانية المتمثلة بـ(الزبدة الطبيعية المستخرجة من حليب الماشية والدهون الموجودة مع اللحوم ولية الخروف) تساعد على امتصاص فيتامينات (أ)، (د)، (ك)، التي يزداد امتصاصها بوجود الدهون في الطعام وتعمل على زيادة الإحساس بالشبع لفترات أطول خلال اليوم.

خفض استخدام الدهون يؤدي الى زيادة استخدام الكربوهيدرات، وهذا يعمل على زيادة مستويات هرمون الأنسولين في الجسم، ما يؤدي الى ارتفاع نسبة الإصابة بالالتهابات في الجسم، والإصابة بالنقرس، وزيادة الوزن والإصابة بالسكري وأمراض القلب والسمنة.

ويجب تناول الدهون الأحادية غير المشبعة أيضاً والموجودة في المكسرات والبذور وزيت جوز الهند. ووجدت الأبحاث أن كميات معينة من هذه الدهون الصحية يمكن أن تساعد على تقليل مستوى الكولسترول “الضار” LDL، وزيادة مستوى الكولسترول “الجيد” HDL.

زيت الزيتون والأفوكادو يعدان مصدرين جيدين آخرين من هذه الدهون الصحية.

والأطعمة التي تمد الجسم بمعظم الأحماض الدهنية “أوميجا 3” تشمل بذور الكتان والمكسرات وزيت الزيتون والسالمون والسردين.

هذه الدهون الصحية قد تلعب دورا في الوقاية من وعلاج عدد من الحالات الصحية مثل أمراض القلب والسكري والصداع النصفي والاكتئاب.

وحتى الدهون الصحية تحتاج إلى تنظيم، لذا نقدم هنا النصائح الإرشادية العامة:

حدد تناولك للدهون إلى 20 إلى 30 بالمائة من سعراتك اليومية، فبالنسبة للشخص الذي يتبع نظاما غذائيا يحتوي على 2000 سعرة حرارية، تمثل هذه النسبة 44 إلى 65 غراما من الدهون الكلية يوميا.

لذلك، يجب تناول الدهون الحيوانية والحليب كامل الدسم باعتدال لحماية جسمنا من زيادة الوزن والأمراض المزمنة والابتعاد بشكل قطعي عن الزيوت المهدرجة.

*اختصاصية تغذية